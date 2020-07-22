В Ярославле в жилой дом полчаса бил горячий гейзер
Ярославцам из дома №25 на улице Шавырина вчера, 21 июля, не повезло вдвойне. Сверху их весь день заливало дождем, а снизу бил горячий гейзер. Около получаса горячая вода хлестала по стенам и окнам дома, доходя до уровня четвертого этажа.
Комментаторы в социальных сетях попытались пошутить на тему вымытых окон, вспомнили прорыв на Ленинградском проспекте, назвав 21 июля днем теплых фонтанов. Однако ситуация далеко не веселая. Напором воды в некоторых квартирах были повреждены окна, пострадала техника, мебель, ремонты. Больше всех досталось жильцам первых этажей.
Известно что на месте прорыва не так давно работала ремонтная бригада. Как сказали КП-Ярославль в мэрии города, ситуация сложилась серьезная, сейчас на месте работает комиссия, которая будет разбираться, кому принадлежат сети.
ИСТОЧНИК KP.RU