2020-07-22T11:02:16+03:00
Общество

В Ярославле в жилой дом полчаса бил горячий гейзер

Столб воды доходил по 4 этажа
Полина Вачнадзе
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Столб воды доходил по 4 этажа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеСтолб воды доходил по 4 этажа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Ярославцам из дома №25 на улице Шавырина вчера, 21 июля, не повезло вдвойне. Сверху их весь день заливало дождем, а снизу бил горячий гейзер. Около получаса горячая вода хлестала по стенам и окнам дома, доходя до уровня четвертого этажа.

Комментаторы в социальных сетях попытались пошутить на тему вымытых окон, вспомнили прорыв на Ленинградском проспекте, назвав 21 июля днем теплых фонтанов. Однако ситуация далеко не веселая. Напором воды в некоторых квартирах были повреждены окна, пострадала техника, мебель, ремонты. Больше всех досталось жильцам первых этажей.

Известно что на месте прорыва не так давно работала ремонтная бригада. Как сказали КП-Ярославль в мэрии города, ситуация сложилась серьезная, сейчас на месте работает комиссия, которая будет разбираться, кому принадлежат сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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