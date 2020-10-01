Ярославские приставы добились ремонта протекающей крыши в доме пенсионера

Крышу в доме пенсионера отремонтировали после вмешательства судебных приставов Фото: Олег УКЛАДОВ

В весьма неприятном положении оказался житель Некоузского района. В доме пенсионера протекала крыша. Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

Прокуратура провела проверку и обратилась с иском в суд с требованием обязать администрацию сельского поселения сделать ремонт в квартире пожилого человека. Суд требования удовлетворил. Однако местные власти исполнять вынесенное решение не спешили. К делу пришлось подключиться судебным приставам.

- Возбудили исполнительное производство и предупредили главу администрации об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - пояснили в пресс-службе регионального УФССП.

Мера оказалась действенной. Администрация села нашла подрядчика и заключила с ним контракт на ремонт кровли. К настоящему моменту работы уже выполнили. Теперь пенсионер может не беспокоиться о том, что его квартиру вновь затопит.