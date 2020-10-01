В ярославском УМВД прокомментировали задержание одного из руководителей

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении руководителя одного из подразделений УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Превышении должностных полномочий». По версии следствия, действиями полицейского, который в момент совершения преступления являлся начальником тыла, причинен ущерб в 51 миллион рублей.

- Руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - прокомментировали ситуация в пресс-службе полиции.