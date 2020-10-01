Ущерб на 51 миллион: в Ярославле задержан высокопоставленный полицейский

Полицейский задержан Фото: СУ СКР по Ярославской области

Руководитель одного из подразделений УМВД России по Ярославской области задержан сотрудниками регионального СКР. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

События, которые заинтересовали правоохранительные органы, относятся к периоду с 2012-го по 2013 год.

Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемый, занимающий на тот момент должность начальника тыла УМВД, подписывал акты приемка выполненных работ без их фактического выполнения. Действиями подозреваемого причинен ущерб на сумму более 51 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Полицейский задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.