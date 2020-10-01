Арестовали 20-летнего ярославца, забившего знакомого поленом

Подозреваемый арестован до 25 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний ярославец, подозреваемый в убийстве своего знакомого, арестован.

Напомним, что труп мужчины выловили из Волги 25 сентября. Тело заметили рыбаки, они и сообщили в полицию.

На голове потерпевшего было несколько ран, что говорило о явно криминальной смерти потерпевшего. Подозреваемого в убийстве быстро задержали – 20-летний молодой человек не стал отпираться и во всем признался. Во время ссоры, которая во время совместной пьянки, он ударил своего знакомого то ли поленом, то ли какой-то деревяшкой.

По ходатайству следствия, суд заключил подозреваемого под стражу. В СИЗО он пробудет как минимум до 25 ноября этого года.