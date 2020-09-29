В Ярославле из Волги выловили труп мужчины с пробитой головой

Возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 сентября из Волги в районе улицы Спасской в Ярославле выловили тело мужчины. Смерть его носила явный криминальный характер – на голове имелось несколько ран. Следственный отдел по Дзержинскому району СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Уже через пару дней при помощи полиции и вневедомственной охраны Росгвардии был задержан подозреваемый – 20-летний ярославец.

- Он сознался в совершении преступления и пояснил, что мотивом стал личный конфликт, возникший в ходе совместного распития спиртных напитков, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.