Каникулы в Ярославской области увеличивать не будут Фото: Ольга МАРТЫНОВА

После того, как мэр Москвы отправил школьников на досрочные каникулы, возник вопрос, планируется ли что-то подобное в Ярославской области. Вроде бы, все предпосылки для этого имеются. Вчера, 28 сентября, школа №18 Ярославля была закрыта на карантин из-за сезонной вспышки ОРВИ, многие образовательные учреждения области перешли на дистант по причине COVID-19. С другой стороны, программы и так пришлось корректировать из-за весеннего дистанционного обучения, поэтому терять еще несколько дней, особенно выпускникам, не резон.

Как сообщили КП-Ярославль в департаменте образования Ярославского региона, досрочные каникулы у нас не планируются.

- Мы проводим ежедневный мониторинг заболеваемости школьников и педагогов, следим за развитием ситуации. Школы региона по-прежнему работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований – ежедневная термометрия, влажные уборки, гибкий график начала уроков, перемен и приема пищи. Усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплен отдельный кабинет. Проведение массовых и выездных мероприятий запрещено.