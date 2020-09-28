Ярославскую школу №18 закрыли на карантин

Ярославскую школу №18 отправили на карантин Фото: Ксения КОНЮХОВА

Ярославская школа №18 в полном составе ушла на карантин. В образовательном учреждении зафиксирован рост заболевших ОРВИ.

- Школьники и педагоги ушли на карантин по ОРВИ до 5 октября. О переводе на дистанционное обучение речи не идет, это ограничительные меры, которые применяются при сезонном подъеме заболеваемости в целях разобщения детей и минимизации контактов, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

По ее словам, в учебную программу внесут поправки, чтобы скорректировать процесс. В школе также будет проедена полная дезинфекция здания с привлечением профильного предприятия.

На сегодняшний день, в школе №18 19 школьников три педагога больны коронавирусом. Всего в регионе, по данным департамента, заразились COVID-19 60 учеников, 25 сотрудников школ, в том числе 21 учитель. Дистанционное обучение в 29 школах.