В Ярославле вновь разыскивают 15-летнюю Ксению Рассадину

Девушка уже не раз уходила из дома Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле следователи разыскивают 15-летнюю жительницу Дзержинского района Ксению Рассадину. Девушка в очередной раз ушла из дома.

Произошло это 23 сентября.

На вид Ксении около 15 лет, среднего телосложения, рост 158 сантиметров, глаза зеленые, волосы светлые, широкие брови.

Если вы видели девушку после 23 сентября, просьба сообщить об этом по телефону следственного отдела по Дзержинскому району Ярославля 8-962-209-00-13, либо телефону ОМВД России по Дзержинскому городскому району 8 (4852) 55-02-02.

Также в Ярославле с 21 сентября ищут 14-летнего Илью Булычева.