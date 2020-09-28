В Ярославле неделю ищут пропавшего подростка

Мальчик ушел из дома 21 сентября. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле продолжаются поиски 14-летнего Ильи Булычева. Мальчик ушел из дома в Кировском районе и пропал. Подростка не могут найти уже неделю.

На вид Илье 13-14 лет, рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, сзади короткие, челка волнистая, глаза карие.

Был одет в черную ветровку, черную толстовку с изображением Конора МакГрегора, черные зауженные джинсы, черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение подростка, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия «ЯрСпас».