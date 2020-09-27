В Переславле-Залесском не будут поднимать плату за коммунальные услуги

Депутаты отклонили предложение администрации повысить плату за услуги ЖКХ на 8,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Переславля-Залесского могут с облегчением выдохнуть. Народоизбранники не поддержали предложении администрации поднять плату за коммунальные услуги. Напомним, местные власти хотели повысить цены на ЖКХ с 1 июля 2021 года на 8,7%. Свое решение они обосновали в пояснительной записке к проекту, которая представлена на сайте городской думы.

Из-за низких тарифов теплоснабжающие организации города ежегодно теряют около 13,3 миллиона рублей. Это означает, что задолженность перед поставщиком ресурсов растет. В администрации города решили, что повышение платы для жителей станет одной из мер, которая позволит выйти из кризисной ситуации.

- Рост платы за жилищно-коммунальные услуги не окажет критического влияния на платежеспособность населения, - говорится в документе.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что повышение коснулось бы только тех жителей, чьи дома подключены к централизованному горячему водоснабжению.

Однако, несмотря на приведенные доводы и подробные разъяснения, члены постоянной комиссии по ЖКХ и территориальному общественному самоуправлению рекомендовали отклонить предложение администрации. Депутаты также большинством голосов выступили против повышения цен. Это означает, что с 1 июля 2021 года услуги ЖКХ в Переславле-Залесском не станут самыми дорогими в регионе. Если, конечно, к тому времени ничего не изменится.