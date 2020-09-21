В Переславле-Залесском коммунальные услуги могут подорожать на 8,7%

Администрация города планирует поднять плату за услуги ЖКХ в следующем году сразу на 8,7% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Переславля-Залесского планирует поднять плату за коммунальные услуги в следующем году сразу на 8,7%. Соответствующее предложение местные управленцы внесли на рассмотрение в городскую думу. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин.

- Им все равно, что президент не разрешает поднимать выше уровня инфляции, им наплевать, что область установила меньшие значения, им даже безразлично, что идет пандемия и многие люди остались без средств к существованию. Для них главное - взять с вас побольше денег, при этом долги за газ и электроэнергию, а также долги перед котельными только растут, - написал возмущенный народоизбранник.

По словам Сергей Хабибулина, в прошлом году город получил 50 миллионов рублей, на эти деньги отремонтировали часть проблемных сетей. На следующие три года выделили еще 900 миллионов на модернизацию коммунальных систем.

- Но им и этого мало. Они опять пытаются руками депутатов решить проблемы в ЖКХ, по факту вынув деньги из кошельков горожан, - считает депутат.

Завтра, 22 сентября, предложение администрации рассмотрят на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и территориальному общественному самоуправлению, а затем 24 сентября на заседании городской думы. В случае, если депутаты поддержат инициативу городских властей, услуги ЖКХ в Переславле-Залесском станут самыми дорогими в регионе.