Дело поджигателя из Ростова поступило в Ярославский областной суд. ФОТО: СК России по Ярославской области

Дело 38-летнего Александра Комарова, обвиняемого в поджоге дома в Ростове, поступило в Ярославский областной суд. Мужчину будут судить по нескольким статьям: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Умышленное уничтожение имущества».

Напомним, трагедия произошла в октябре 2019 года. Как следует из обвинительного заключения, между сыном Комарова и другим мальчиком произошел конфликт. Около 4 часов утра 19 октября обвиняемый, будучи пьяным, приехал на такси к дому, в котором жила семья «обидчика», чтобы выяснить обстоятельства конфликта.

- Мужчина зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и постучал в одну из дверей. Получив от незнакомого лица отказ в грубой форме впустить его внутрь, обвиняемый вернулся в машину, взял из кармана своей куртки зажигалку, вновь зашел в подъезд и поджег на первом этаже нижнюю часть деревянной лестницы и находящуюся на лестнице тряпку. Убедившись в том, что огонь начал распространяться, злоумышленник вышел из дома и скрылся с места преступления на том же автомобиле такси, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

17 человек, среди них девять детей, оказались заблокированы огнем и не смогли покинуть горящий дом через подъезд.

- Из квартиры на первом этаже люди самостоятельно выбрались через окно, двух человек со второго этажа успели эвакуировать сотрудники экстренных служб. Один мужчина выбрался через окно второго этажа и, не удержавшись на фасаде, сорвался и упал на землю. В результате страшного пожара погибли восемь человек, среди них пятеро детей, - пояснили в ведомстве.

Объем материалов уголовного дела составил 17 томов. Их уже передали судье.