Рыбинскую колонию №2 закрыли на карантин

Прекращен прием посылок и все свидания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 24 сентября рыбинская колония №2 закрыта на карантин, сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области. На какой срок, пока не понятно, как говорится в сообщении, «до особого указания».

До этого самого особого указания прекращены прием посылок и передач, а также отменены краткосрочные и длительные свидания. При этом родственники осужденных могут дистанционного приобрести продукты и нужные товары на специальном сервисе ФСИН России.

Для защитников и адвокатов введен особый порядок посещения. Сотрудники колонии переведены на двухнедельный график работы и не имеют права выходить за пределы учреждения.

По данным пресс-службы ведомства, признаки респираторного заболевания выявлены у одного заключенного, он находится под присмотром врачей и изолирован от остальных.