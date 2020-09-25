В Рыбинской колонии №2 прошли проверки

Официальные ведомства комментарии пока не дают
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В рыбинской ИК-2, по словам правозащитницы Ирины Бирюковой, вчера 24 сентября, «творилось что-то невообразимое».
- УФСБ, ОСБ пришли вроде как по душу замначальника колонии. Целый день какие-то мероприятия проходили, потом его вывели и увезли, - пишет ВКонтакте Ирина Бирюкова.
Также она сообщает о возможном закрытии на две недели ИК-2 на карантин из-за коронавируса.
Однако в пресс-службе УФСИН про комментировать ситуацию ни по поводу руководства колонии, и по коронавирусу не смогли.