В Рыбинской колонии №2 прошли проверки

Официальные ведомства комментарии пока не дают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рыбинской ИК-2, по словам правозащитницы Ирины Бирюковой, вчера 24 сентября, «творилось что-то невообразимое».

- УФСБ, ОСБ пришли вроде как по душу замначальника колонии. Целый день какие-то мероприятия проходили, потом его вывели и увезли, - пишет ВКонтакте Ирина Бирюкова.

Также она сообщает о возможном закрытии на две недели ИК-2 на карантин из-за коронавируса.

Однако в пресс-службе УФСИН про комментировать ситуацию ни по поводу руководства колонии, и по коронавирусу не смогли.