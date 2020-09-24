В Ярославле прокуратура требует ограничить доступ в школу

Здание заброшено около 15 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля проверила сообщения о свободном доступе в заброшенное здание на улице Верхняя. Это – бывшая школа №22, которая не работает уже более 15 лет.

Проверка показала, что здание представляет опасность для людей, особенно детей, которые любят проводить время во всяких-разных заброшках. В бывшей школе повреждены стены, двери, в любой момент какая-то из конструкций может рухнуть.

Несмотря на это, окна и двери здания не заколочены, забором строение не обнесено, объект не законсервирован – проходи, кто хочет, делай, что хочешь.

- Прокуратура района направила иск в суд с требованием установить ограждение и тем самым исключить свободный доступ людей в здание школы. Дата судебного заседания пока не назначена, - сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Ранее с аналогичной просьбой выступил детский омбудсмен Михаил Крупин.