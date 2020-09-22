Детский омбудсмен просит законсервировать в Ярославле заброшенное здание

Заброшенное здание находится вблизи Туговой горы. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области" в Фейсбуке

Опасения у ярославского детского омбудсмена вызвало заброшенное здание, которое находится вблизи Туговой горы.

Во время проверки установили, что обрушилась часть перекрытий и кирпичной кладки, дверей и окон нет, в стенах и полу многочисленные провалы. Попасть в помещение не составит труда - ни само здание, ни прилегающая к нему территория, которая, кстати, захламлена, ничем не огорожены.

- Дети имеют свободный доступ к обнаруженному зданию. Нахождение там несовершеннолетних может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью, что недопустимо, - отметил Михаил Крупин.