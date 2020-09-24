Многодетному отцу-военному из Ярославской области дали отпуск по уходу за ребенком

Антона Третьякова отпустили в отпуск по уходу за ребенком. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам человека в Ярославской области" во ВКонтакте

Многодетный отец-военный Антон Третьяков из Ростова получил отпуск по уходу за ребенком. Вопрос решился сегодня, 24 сентября, после приезда в часть, где служит мужчина, вышестоящего начальства.

Напомним, Антон Третьяков после смерти жены остался с четырьмя детьми на руках. Своего 11-месячного сына мужчина был вынужден брать с собой на службу. После того как история многодетного отца получила огласку в СМИ, военному предложили устроить ребенка в ясли. Однако сделать это можно будет, когда малышу исполнится год. До этого времени Антон сможет сидеть с ним дома.

Кроме того, мужчине пообещали помочь в решении квартирного вопроса. В настоящее время семья проживает в однокомнатной квартире.