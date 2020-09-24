Ярославскому «Локомотиву» засчитают поражения при неявке на следующие матчи КХЛ

"Локомотиву" засчитают поражения, если команда не выйдет на следующие матчи Чемпионата КХЛ. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" во ВКонтакте

Ярославскому «Локомотиву» засчитают технические поражения, если команда не выйдет на следующие матчи Чемпионата КХЛ. Информация об этом появилась на сайте КХЛ

- Могу сказать, что «Локомотив» проинформирован: в случае невыхода на следующие матчи ему также будут засчитаны технические поражения. По нашей информации, клуб делает все, чтобы собрать состав в максимально сжатые сроки и возобновить участие в чемпионате, - пояснил президент Лиги Алексей Морозов.

Напомним, что «Локомотив» всем составом ушел на карантин после того, как коронавирус подтвердился у 30 игроков. Поскольку команда не приехала в Мытищи на матч с «Куньлунь Ред Стар», «железнодорожникам» засчитали техническое поражение.