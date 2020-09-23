В Рыбинске проверят системы оповещения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения населения в Рыбинске запланирована на ближайшую пятницу, 25 сентября. Сирены и громкоговорители будут включать с 11:00 до 13:00.

- В это время будут включены электросирены и громкоговорители, а также транслироваться сигнал по каналам радио- и телевещания, - предупреждает администрация Рыбинска.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мероприятие это плановое, проверяется техническое состояние городской системы оповещения.

В Ярославле проверка пройдет 2 октября.