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В Рыбинске проверят системы оповещения

Сирены завоют 25 сентября
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске проверят системы оповещения

В Рыбинске проверят системы оповещения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения населения в Рыбинске запланирована на ближайшую пятницу, 25 сентября. Сирены и громкоговорители будут включать с 11:00 до 13:00.

- В это время будут включены электросирены и громкоговорители, а также транслироваться сигнал по каналам радио- и телевещания, - предупреждает администрация Рыбинска.

Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Мероприятие это плановое, проверяется техническое состояние городской системы оповещения.

В Ярославле проверка пройдет 2 октября.