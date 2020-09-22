Без паники: в Ярославле снова завоют сирены

Ну а 2 октября пугаться и в срочном порядке собирать вещи не стоит Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения пройдет в Ярославле 2 октября. Сирены и громкоговорители планируют проверять с 10 до 12 часов, помимо этого будут перехвачены радио- и телевещание.

Как действовать ярославцам, если раздались слова «Внимание всем!» и завыла сирена? В первую очередь, нужно включить телевизор или радио. Нужно дождаться информации о случившемся и действиях, которые необходимо предпринять.

Подготовьте необходимые вещи, документы, продукты питания, отключите газ, электроэнергию. Не выключайте телевизор и радио – могут поступить дополнительные вводные.

Ну а 2 октября пугаться и в срочном порядке собирать вещи не стоит. Отнеситесь к вою сирен спокойно и с пониманием.