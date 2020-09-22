Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 сентября 2020 года: умер 72-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8186
Всего выздоровлений: 7751
Умер: 46 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек – мужчина 1948 года рождения.
Количество заболевших за сутки увеличилось на 48 человек, выписано 63 жителя региона. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2438 ярославцев.
Статистика заболевших по районам
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 3982;
Рыбинск – 1185;
Ростовский МР - 446;
Переславский городской округ - 380;
Тутаевский МР - 382;
Ярославский МР - 367;
Гаврилов-Ямский МР – 280;
Рыбинский МР - 214;
Борисоглебский МР - 176;
Угличский МР - 157;
Некрасовский МР - 146;
Пошехонский МР - 144;
Большесельский МР - 89;
Некоузский МР - 85;
Даниловский МР - 62;
Мышкинский МР - 40;
Первомайский МР - 22;
Брейтовский МР – 20;
Любимский МР - 9.