Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 22 сентября 2020 года: умер 72-летний мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8186

Всего выздоровлений: 7751

Умер: 46 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек – мужчина 1948 года рождения.

Количество заболевших за сутки увеличилось на 48 человек, выписано 63 жителя региона. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2438 ярославцев.

Статистика заболевших по районам Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 3982;

Рыбинск – 1185;

Ростовский МР - 446;

Переславский городской округ - 380;

Тутаевский МР - 382;

Ярославский МР - 367;

Гаврилов-Ямский МР – 280;

Рыбинский МР - 214;

Борисоглебский МР - 176;

Угличский МР - 157;

Некрасовский МР - 146;

Пошехонский МР - 144;

Большесельский МР - 89;

Некоузский МР - 85;

Даниловский МР - 62;

Мышкинский МР - 40;

Первомайский МР - 22;

Брейтовский МР – 20;

Любимский МР - 9.