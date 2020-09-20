В Ярославской области погиб водитель "УАЗ Патриота"

Водитель умер до приезда врачей. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

ДТП произошло вчера, 19 сентября, на дороге Нагорье-Кубринское в Переславском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, водитель "УАЗ Патриот" не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась.

31-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля, скончался еще до приезда медиков.

Вчера, 19 сентября, в Ярославле в аварию попала машина такси. Водитель ехал один. мужчина разбился насмерть.