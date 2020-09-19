"Уснул за рулем": в Ярославле в аварии разбился таксист

Водитель погиб на месте. ФОТО МЧС Ярославль Твиттер

ДТП на Полушкиной роще произошло сегодня, 19 сентября, около 8 часов утра. По предварительной информации, предоставленной пресс-службой УМВД по Ярославской области, водитель "Рено Логан", мужчина 44 лет, не справился с управлением. Машина. принадлежавшая такси, врезалась в столб.

- Ехал без пассажиров. Уснул за рулем. Удар головой. Ехал не быстро. Без ремня. Царствие небесное тебе, Пашка, - написала комментарий в группе "Жесть Ярославль" знакомая погибшего.

Мужчина скончался на месте аварии еще до приезда скорой помощи.