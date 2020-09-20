Забыли чайник на плите: в Ярославле предотвратили ЧП с газом

Неспокойно на улице Угличской было весь вечер. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Очередное ЧП чуть было не произошло вечером 19 сентября в доме на улице Угличской в Ярославле.
- Соседи учуяли запах и увидели дым из квартиры. На место выехали 3 пожарные машины и реанимация, прибыли через 5 минут после вызова. Успели вовремя, выломали окно отключили газ. Хозяев дома не было, забыли отключить чайник на плите. Еще бы немного и последствий было бы не избежать, - пишет очевидец в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.
Забывчивым хозяевам квартиры от комментаторов в социальной сети досталось по полной программе.
- Если ты по жизни чайник, покупай электрочайник.
- Надо штрафовать таких! А то в следующий раз полдома взлетит.
- Ничему значит Батова не научило. Ладно хоть соседи среагировали.
- Нашим людям что в лоб, что по лбу! не налетались! Все как не про них.
Напомним. что взрыв бытового газа в доме на улице Батова произошел в конце августа. Погибли три человека, 12 квартир разрушены.