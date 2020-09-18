В Ярославской области на дистанционном обучении 34 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования Ярославской области опубликовал свежие данные о переходе образовательных учреждений на дистанционное обучение. Вчера, 17 сентября, очное образование было приостановлено в 40 классах 22 школ.

В ярославской школе №18, где вчера в классе, переведенном на дистант, был лишь один заболевший, сегодня – уже 13. В школе №37 уже пятеро заболевших школьников, на дистанционное обучение ушли два класса. В школе №9 также двое заразившихся COVID-19, но уже в двух классах.

В 88-ой школе еще вчера на дистанте находились два класса и было двое заболевших школьников, сегодня – один заболевший и, соответственно, один класс на дистанционном обучении. Из списка также пропала школа №5, где коронавирусом был заражен учитель.

В перечень департамента попала санаторно-лесная школа имени В.И.Шарова – там болен педагог.

В Ростовском районе в Петровской школе все без изменений, а вот Коленовской школы, где было переведено на дистант 6 классов, в списке нет.

В Рыбинске, Переславле, Некоузском и Борисоглебском районах ситуация осталась без изменений.