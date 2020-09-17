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Коронавирус Covid-19

В Ярославской области 40 классов в 22 школах отправлены на дистант

Региональный департамент образование опубликовал данные за 17 сентября
Полина Вачнадзе
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Региональный департамент образование опубликовал данные за 17 сентября

Региональный департамент образование опубликовал данные за 17 сентября

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области еще пять классов теперь уже в 22 школах перешли на дистанционное образование. По данным на 16 сентября, коронавирусная инфекция была выявлена в 18 образовательных учреждениях, еще вчера на дистанте были 35 классов.

Полный список школ, где выявлен COVID-19.

Ярославль:

- школа №21 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №13 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №18 – заболели 3 ученика в одном классе,

- школа №37 – заболели 4 ученика в одном классе,

- школа №48 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №9 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №70 – заболели 1 ученика в одном классе,

- школа №4 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №76 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №23 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №26 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №84 – заболел 1 ученик в одном классе.

- школа №88 – заболели 2 ученика в двух классах,

- школа №42 – заболел учитель,

- школа №5 – заболел учитель.

Рыбинск:

- школа №24 – заболел 1 ученик в одном классе,

- школа №2 (кадетский корпус) – заболели 2 ученика в одном классе,

- школа №27 – заболел учитель,

- гимназия №8 – заболел учитель.

Некоузский район:

- Некоузская школа – заболели 2 ученика в двух классах.

Переславль:

- Горкинская школа – заболели 4 работника.

Ростовский район:

- Петровская школа – заболели 1 ученик и 3 учителя,

- Коленовская школа – закрыто 6 классов.

Борисоглебский район:

- Борисоглебская школа №2 – заболел 1 ученик.

Кроме того, COVID-19 выявлен в пяти детских садах региона:

Ярославль:

- детский сад №209 – заболел 1 сотрудник,

- детский сад №61 – заболели 3 сотрудника, в том числе 2 воспитателя,

- детский сад №175 – заболел 1 воспитатель.

Рыбинский район:

- начальная школа-детский сад «Юбилейный» - заболел 1 воспитанник.

Ростовский район:

- детский сад №19 деревня Коленово – заболел 1 сотрудник.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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