В Ярославской области 40 классов в 22 школах отправлены на дистант

Региональный департамент образование опубликовал данные за 17 сентября
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ярославской области еще пять классов теперь уже в 22 школах перешли на дистанционное образование. По данным на 16 сентября, коронавирусная инфекция была выявлена в 18 образовательных учреждениях, еще вчера на дистанте были 35 классов.
Полный список школ, где выявлен COVID-19.
Ярославль:
- школа №21 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №13 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №18 – заболели 3 ученика в одном классе,
- школа №37 – заболели 4 ученика в одном классе,
- школа №48 – заболел 1 ученик в одном классе,
- школа №9 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №70 – заболели 1 ученика в одном классе,
- школа №4 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №76 – заболел 1 ученик в одном классе,
- школа №23 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №26 – заболел 1 ученик в одном классе,
- школа №84 – заболел 1 ученик в одном классе.
- школа №88 – заболели 2 ученика в двух классах,
- школа №42 – заболел учитель,
- школа №5 – заболел учитель.
Рыбинск:
- школа №24 – заболел 1 ученик в одном классе,
- школа №2 (кадетский корпус) – заболели 2 ученика в одном классе,
- школа №27 – заболел учитель,
- гимназия №8 – заболел учитель.
Некоузский район:
- Некоузская школа – заболели 2 ученика в двух классах.
Переславль:
- Горкинская школа – заболели 4 работника.
Ростовский район:
- Петровская школа – заболели 1 ученик и 3 учителя,
- Коленовская школа – закрыто 6 классов.
Борисоглебский район:
- Борисоглебская школа №2 – заболел 1 ученик.
Кроме того, COVID-19 выявлен в пяти детских садах региона:
Ярославль:
- детский сад №209 – заболел 1 сотрудник,
- детский сад №61 – заболели 3 сотрудника, в том числе 2 воспитателя,
- детский сад №175 – заболел 1 воспитатель.
Рыбинский район:
- начальная школа-детский сад «Юбилейный» - заболел 1 воспитанник.
Ростовский район:
- детский сад №19 деревня Коленово – заболел 1 сотрудник.