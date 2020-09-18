В Ярославле проверили состояние детей, отобранных у отца-тирана

Состояние мальчишек значительно улучшилось. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области, "Фейсбук"

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин навестил трех братьев, которых неделю назад отобрали у отца-деспота. Около полугода родитель регулярно избивал сыновей и только недавно это стало известно общественности.

Отцом-тираном, человеком, кстати, непьющим и довольно благополучным на первый взгляд, сейчас занимаются правоохранительные органы, а дети находятся в реабилитационном центре, где с ними работает психолог.

Михаил Крупин пообщался с ребятами, посмотрел, в каких условиях они живут и оценил результаты работы с детьми специалистами.

- Выражаю огромную благодарность специалистам, которые в настоящее время занимаются с детьми. На сегодняшний день состояние мальчиков существенно улучшилось, - сказал детский омбудсмен.

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