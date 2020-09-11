В Ярославле отец полгода избивал трех своих сыновей

На телах мальчиков обнаружили ссадины, шрамы и рубцы. ФОТО: группа "Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области" ВКонтакте

Из ярославской семьи забрали троих детей, над которыми полгода издевался собственный отец.

Как рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, мальчиков регулярно избивали с марта по сентябрь.Ребят из семьи забрали, сейчас они находятся под защитой государства. Специалисты проводят медицинскую экспертизу синяков, шрамов и рубцов, которые обнаружили на телах детей.

В настоящее время к делу подключились правоохранительные органы.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья детей, в том числе в части полноты действий органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что родители мальчиков развелись и последние полгода решали вопрос о том, с кем должны жить дети.