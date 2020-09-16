Экстренное предупреждение: в Ярославской области ожидается сильный ветер

В Ярославской области ожидается сильный ветер Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение. Завтра, 17 сентября, в регионе ожидается сильный южный ветер, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Температура в области завтра, по прогнозу Гидрометцентра, будет выше, чем сегодня на 3 градуса. Ожидается плюс 18, но с дождем и большой облачностью.

В пятницу, 18 сентября, похолодает до 13 градусов. В выходные потепления можно не ждать – 12-13 градусов, но периодически из-за облаков будет выглядывать солнце.

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