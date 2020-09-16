Дело об убийстве сестер в Ярославской области передадут в центральный аппарат Следственного комитета

На своей странице в соцсети подозреваемый выкладывал в том числе и такие фото. ФОТО: с личной страницы подозреваемого ВКонтакте

Председатель Следственного комитета России поручил передать уголовное дело о жестоком убийстве двух сестер в Главное следственное управление СК РФ.

Главный подозреваемый – 41-летний сожитель матери убитых девочек. Как сообщает пресс-служба СКР, в декабре 2012 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства. Как сообщил «КП» достоверный источник, рыбинец также был осужден за изнасилование. Известно, что подозреваемый с 2020 года работает на одном из местных предприятий, а также оказывает некие юридические услуги людям из мест не столь отдаленных.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого и его задержание. Александр Бастрыкин поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, - сказали в ведомстве.

На данный момент основным мотивом называют ревность – сожитель якобы заподозрил женщину в неверности и выместил свою злость на ее детях 8 и 13 лет. Тело девочек с многочисленными ножевыми ранениями нашла мать, когда вернулась домой после работы.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил оценить работу органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение отбывшего наказание человека и проводить с ним различные профилактические мероприятия.