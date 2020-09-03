Фестиваль казачьей культуры приглашает гостей!

Фестиваль казачьей культуры пройдет 5 сентября

Праздник организует Ярославское отдельское казачье общество Центрального казачьего войска. Место его проведения уже традиционно: улица Подзеленье, парковая зона у центрального пляжа реки Которосль.

Гостей фестиваля ждут шесть тематических площадок. В программе праздника - выступления этнических творческих коллективов и исполнителей из Ярославля, Переславля-Залесского, Костромы, Москвы; мастер-класс для всех желающих по изготовлению традиционной тряпичной куклы-оберега «Казак и казачка – Неразлучники»; празднично-обрядовые действия традиционной казачьей культуры «Казачья вечёрка»; фланкировка шашкой и другие показательные выступления.

Детей ждут интерактивные народные казачьи игры и развлечения, а их родителей – военно-спортивные состязания: лазерный тир, гиревой спорт, сборка-разборка макета автомата Калашникова.

Ярославский Музей боевой славы предоставит на фестивале несколько образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. Также гостей ждет угощение солдатской гречневой кашей и чаем из полевой кухни.

Торжественное открытие праздничного действа «Казачий лад и жизненный уклад» состоится в 12:00. Опоздавшим на открытие не стоит расстраиваться: торжества на берегу Которосли продлятся до 16:00.

Работа всех площадок будет организована в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Ярославской области. Мероприятие пройдет в рамках областной целевой программы "Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области" на 2015-2020 годы.