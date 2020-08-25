В Тутаеве предотвратили взрыв газа в жилом доме

Беспечность чуть было не наделала бед Фото: Полина Вачнадзе

В Тутаеве, в отличие от Ярославля, трагедии удалось избежать. Как сообщает администрация Тутаевского района, взрыв газа в доме на улице Комсомольской смогли предотвратить сами жители. Они почувствовали резкий характерный запах и сразу вызвали специалистов газовой аварийной службы.

Пока ждали газовиков, не сидели сложа руки, а открывали все окна в подъезде. Как выяснилось позже, в одной из квартир пожилая женщина оставила включенной газовую плиту. Такая беспечность или забывчивость чуть было не наделала бед.

Если вы почувствовали запах газа, немедленно сообщите об этом. С мобильного телефона по номеру 104, со стационарного – 8(48533)4-08-32 или 4-08-23.