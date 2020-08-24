Пострадавшим жителям дома в Ярославле, где взорвался газ, окажут помощь

В региональном правительстве определили, какие компенсации получат пострадавшие жильцы Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области определили, какие компенсации получат пострадавшие жильцы дома на улице Батова.

Адресную социальную помощь окажут собственникам жилья и тем, кто был зарегистрирован в пострадавших от взрыва газа квартирах на момент ЧП:

- на первоочередные нужды в связи с полной утратой жилья и имущества выплатят 10742 рубля;

- на возмещение ущерба в связи с полной утратой жилья и имущества - 21484 рубля;

- на такую же сумму, 21484 рубля, могут рассчитывать те, кто получил травмы во время взрыва, но не был госпитализирован;

- по 200 тысяч рублей получат три жительницы дома, которые в настоящее время находятся на лечении в больницах;

- семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей.

Также пострадавших жильцов дома обеспечат предметами первой необходимости, продуктами и лекарствами. Детей и студентов - всеми необходимыми принадлежностями к началу учебного года. Оказать помощь пострадавшим могут и все желающие.