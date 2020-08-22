"Нам просто повезло". Одна из пострадавших при взрыве газа в Ярославле рассказала, что она пережила

Дмитрий Миронов навестил пострадавших Фото: Правительство Ярославской области

Во время взрыва газа на улице Батова в Ярославле погибли три человека и пострадали четыре женщины. Одну отпустили на амбулаторное лечение, другая находится в больнице №9, две пациентки - в больнице имени Соловьева.

- Вчера бригадами скорой помощи были доставлены двое пострадавших, обе женщины. Они поступили в состоянии средней степени тяжести. Состояние пациенток стабильное, проведены все необходимые процедуры. Была оказана психологическая помощь, - рассказал главный врач больницы Игорь Виноградов.

"Нам просто повезло" - так о своем чудесном спасении говорит пациентка Анна Щукина.

- Меня завалило плитой, спасатели вытащили. Переломов нет. Ребенок и муж были в другой комнате, даже кот нашелся. Все живы и травм больших нет. К 1 сентября мне надо вернуться к школе, - говорит Анна, которая работает учителем.

Сегодня в больнице их навестил глава региона Дмитрий Миронов, который пообещал женщинам, что будет сделано все возможное, чтобы они поскорее вернулись к семьям и близким. А вот когда женщины смогут вернуться домой - вопрос большой.

- Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Проведем обследование для того, чтобы оценить состояние в целом этой секции и дома в целом, и будет принято решение по нему. Но всю необходимую помощь мы обязательно окажем. Без жилья, без крова никто не останется, - сказал губернатор.