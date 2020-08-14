Ярославские газовики прокомментировали ситуацию с газом для Вечного огня

"Бездоговорное потребление ресурса незаконно" - пояснили в компании. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске вокруг мемориала Вечный огонь разгорается скандал. Вчера, 13 августа, стало известно, что «Газпром Межрегионгаз Ярославль» выставил администрации города счет за топливо для Вечного огня – 133 750 рублей. Кроме того, руководство компании потребовало заключить договор на поставку газа на следующий год.

Депутаты с требованием компании не согласились, а в социальных сетях жители Ярославской области высказали, мягко говоря, свое неодобрение действиям компании. Его в общих чертах можно обозначить так – «ничего святого!».

Тем временем в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» прокомментировали эту непростую ситуацию.

- ОО «Газпром межрегионгаз Ярославль» вынуждено было обратиться с прямым письмом к главе Рыбинска в связи с отсутствием договора на поставку газа на мемориале Вечный огонь. В администрацию города и ранее неоднократно направлялись письма о необходимости заключения договора, также был направлен и сам договор поставки газа. Необходимость заключения договора появилась в июле 2019 года. Согласно Правилам поставки газа бездоговорное потребление ресурса незаконно. Об этом Общество неоднократно сообщало руководству администрации Рыбинска. Тем не менее, руководство городского округа до сих пор не предприняло каких-либо действенных мер, - говорится в обращении.

При этом в компании отметили, что в Ярославской области Рыбинск – единственный город, где нет подобного документа. В других муниципальных образованиях поставка газа на мемориалы идет в рамках договорных отношений и руководство все вопросы решает своевременно.