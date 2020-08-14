«Газпром» выставил администрации Рыбинска счет за газ для Вечного огня

Администрация Рыбинска вовремя не заключила договор с "Газпром Межрегионгаз Ярославль" Фото: Администрация Рыбинска

«Газпром Межрегионгаз Ярославль» выставил счет администрации Рыбинска за газ для Вечного огня. О ситуации стало известно вчера, 13 августа, на заседании Муниципального Совета.

В адрес городской администрации компания прислала официальную претензию. Оказалось, что до сих пор местные власти не заключили договор с «Газпромом». Без данного документа поставка газа невозможна, а его потребление считается незаконным.

- Газовики выставили счет на 133 750 рублей. Также руководство компании требует заключить договор на поставку газа на следующий год. Ранее вопрос об оплате голубого топлива на таком значимом для города и области объекте никогда не стоял, газовики предоставляли ресурс безвозмездно, - сообщили в Муниципальном Совете.

Депутаты с требованиями газовой компании не согласились, внесли поправку и исключили данную строку из расходной части бюджета. Кроме того, на заседании приняли решение пригласить представителей «Газпром межрегионгаз» и обсудить сложившуюся ситуацию.