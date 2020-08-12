Ярославец, подозреваемый в насилии, сам пришел к следователям

Подозреваемый сам пришел к следователям Фото: СУ СКР по Ярославской области

Вчера, 11 августа, в ярославских СМИ и социальных сетях была размещена фотография молодого человека, которого региональный СКР подозревает в совершении тяжкого преступления – насильственных действиях сексуального характера. Реакция не заставила себя долго ждать: уже вечером молодой человек сам пришел к следователям.

- Мужчина самостоятельно прибыл в следственный отдел, дал показания о том, что не причастен к совершению данного преступления. Его слова проверяются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

У молодого человека взяли на исследование образец ДНК, впереди у него очная ставка с потерпевшей. Возможно, что ярославцу придется пройти проверку на детекторе лжи.

После допроса в СК, подозреваемого отпустили домой. Расследованием уголовного дела продолжается.