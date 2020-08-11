В Ярославской области ищут подозреваемого в тяжком преступлении

Мужчина может быть причастен к совершению насильственных действий сексуального характера Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области просит помощи в поисках мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления – насильственных действий сексуального характера. Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление было совершено в марте этого года между домом №31 по улице Суздальской и Суздальским шоссе.

Подозреваемый может проживать во Фрунзенском или Красноперекопском районах Ярославля. На вид ему 20-30 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Из особых примет – очки в круглой оправе золотистого или серебристого цвета.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в розыске, сообщите в следственный отдел по телефонам: 8-962-209-00-45, 8-962-209-00-08, 8(4852)42-97-87, 42-97-86 или по номеру 02.