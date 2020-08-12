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В Ярославле из окна пятого этажа выпал пожилой мужчина

Его тело обнаружили соседи
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Пенсионер выпал из окна пятого этажа

Пенсионер выпал из окна пятого этажа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 12 августа, утром жильцы одного из домов на Ленинградском проспекте обнаружили у своего подъезда тело пожилого мужчины. У погибшего была разбита голова. Ярославцы вызвали скорую.

На место ЧП также выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. По предварительной информации, пенсионер выпал из окна пятого этажа. В настоящее время проводится проверка. Правоохранители выясняют, что произошло в квартире, откуда выпал мужчина.

В минувшие выходные с высоты шестого этажа в Ярославле упал рабочий, разбиравший здание. Мужчина чудом выжил.

Криминал