«Упал вместе с плитой»: в Ярославле рабочий, разбиравший здание, сорвался с высоты

Мужчина сорвался с высоты вместе с бетонной плитой. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 8 августа, один из рабочих, разбиравших здание недостроенной поликлиники на улице Батова, сорвался с высоты. Мужчина упал вместе с бетонной плитой. Фотографии с места ЧП появились в социальных сетях.

- Второй месяц наблюдаю за ними, ни у одного страховку не видел, - написал автор поста.

- Как говорит очевидец, он упал с самой высоты вместе с плитой. Благо, плита на него не приземлилась, - прокомментировала кадры жительница Ярославля.

Мужчина жив, его увезли в больницу.

- Следственный комитет России по Ярославской области организовал доследственную проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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