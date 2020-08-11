Дети гуляли по подоконнику: в Ярославле в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело

Дети сидели на подоконнике. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы Заволжского района Ярославля. Женщина подозревается в совершении преступления по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление в опасности».

Малышей, гуляющих по подоконнику при открытых окнах на четвертом этаже многоэтажки, заметили прохожие. Они вызвали полицию и МЧС. Пока искали горе-мать, успели вскрыть дверь в квартиру и забрать детей. По словам очевидцев, женщина уже не в первый раз бросает сына и дочь одних в запертом доме, а малышам всего 3 года и 1 год. Это подтвердили и материалы прокурорской проверки: родительница ранее неоднократно подвергалась «административке» за то, что оставляла детей без присмотра.

- По данным следствия, 4 августа подозреваемая покинула место жительства, оставив своих малолетних детей с открытой доступностью электроприборов и газового оборудования и не оборудованными специальными защитными механизмами окнами. Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным в ходе прокурорской проверки. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.