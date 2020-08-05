В Ярославле маленькие дети гуляли в открытом окне четвертого этажа

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:23:28+03:00

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Инцидент произошел вчера, 4 августа, на улице Кавказской. Жители одного из домов заметили, что в открытом окне четвертого этажа по очереди стоят маленькие дети. Соседи вызвали полицию и МЧС.

- Дети одни дома, мальчику 3,5 года, девочке годик, уже не в первый раз! Никто не реагирует должным образом уже больше двух месяцев. Вот что дальше? Малышка ходит по подоконнику со стороны улицы. Уговорили спуститься, но они маленькие, и может все повториться, - написали в социальных сетях очевидцы происходящего.

Прибывшие на место сотрудники полиции начали искать мать детей. Женщина, по словам местных жителей, появилась через полтора часа. К этому моменту правоохранители вскрыли дверь и забрали детей. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, по факту произошедшего проводится проверка, действиям матери будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU