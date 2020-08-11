В Ярославле из-за неисправного холодильника горела квартира

Кухня практически полностью сгорела. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

Пожар в многоэтажке на улице Звездной в Ярославле произошел вчера, 10 августа, около 6 часов вечера. Пожарных вызывали очевидцы, так как в квартире в момент возгорания никого не было.

Чтобы добраться до горящей квартиры, пожарным пришлось использовать лестницу. Все было сделано оперативно, поэтому дальше кухни огонь не ушел. Примерно через полчаса его удалось полностью потушить.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал. А вот кухню хозяевам квартиры придется ремонтировать: все стены закопчены и залиты, гарнитур и холодильник полностью уничтожены. Кстати, по предварительной версии, именно неисправность последнего и стала причиной возгорания.

Сегодня, 11 августа, стало известно, что скончалась мама мальчика, погибшего на пожаре в деревне Ананьино. Женщина бросилась спасать сына и получила множественные ожоги.