В Ярославле скончалась мама погибшего в пожаре мальчика

Пожар в доме в деревне Ананьино произошел ночью 5 августа. ФОТО: твиттер ГУ МЧС России по Ярославской области

Вчера, 10 августа, в реанимации ожогового отделения Соловьевской больницы скончалась мама погибшего в пожаре мальчика.

- Не стало с нами нашей Жанны... Ушла к сыночку… Соболезнуем родным и близким… Вечная память Матери, которая принесла в жертву жизнь, пытаясь спасти своего ребенка, - сообщили печальную новость в группе «Многодетные семьи Ярославии» ВКонтакте.

Напомним, дом в деревне Ананьино Ярославского района загорелся ночью 5 августа. Женщина пыталась спасти своего 12-летнего сына, но не смогла. Мальчик погиб. С ожогами 80% тела женщина была доставлена в больницу. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

КП-Ярославль выражает соболезнования родным и близким Жанны.