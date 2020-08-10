Ярославской Росприроднадзор проверит сообщения о загрязнении Волги нефтепродуктами

На Волге между Ярославлем и Тутаевым заметили пятна мазута. ФОТО: скриншот видео из группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославский Росприроднадзор начал проверку сообщения о загрязнении Волги нефтепродуктами. Об этом сообщили в региональном департаменте окружающей среды и природопользования.

Напомним, вчера, 9 августа, на Волге между Ярославлем и Тутаевым заметили пятна мазута. Один из рыбаков снял увиденное на камеру и выложил ролик в социальных сетях.

Как пояснили в Росприроднадзоре, как только определят источник загрязнения реки, виновников привлекут к ответственности в зависимости от тяжести причиненного ущерба. На место загрязнения также выедет оперативная группа ГИМС МЧС России.