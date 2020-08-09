В Ярославской области в Волгу вновь попали нефтепродукты

Нефтяное пятно обнаружили на Волге между Ярославлем и Тутаевым. ФОТО: скриншот группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 9 августа, один из жителей Ярославской области, отправившийся на рыбалку, заметил на Волге нефтяное пятно. Мужчина запечатлел увиденное на камеру и выложил в социальных сетях.

- На Волге между Тутаевым и Ярославлем. 5 утра, сплошной мазут течет, - написал автор видеоролика.

Ярославцы не замедлили отреагировать на опубликованный пост.

- Все загадили! Живем по принципу «После нас хоть потоп»! Реки, леса, поля, моря засорены! Потомки точно нам «спасибо» не скажут! - считает одна из подписчиц группы.

- Вам надо было написать точные координаты, чтобы специалисты выехали на место для определения источника выброса горючей жидкости в Волгу, - написала жительница региона.

Пользователи Сети отмечают, что подобное происходит в выходные в районе четырех часов утра достаточно часто.

- А в воскресенье, заметил, всегда спускают. Мне кажется, это из Константиновского, - высказывает предположение один из комментаторов.

Ярославцы обращаются к властям, просят отреагировать на происходящее и найти виновников загрязнения воды.