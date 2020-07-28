В Ярославле ночью пытались зарезать мужчину

28 Июль 2020 2020-07-28T13:03:47+03:00

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ЧП произошло поздно вечером 27 июля у ЦНТИ. От рук неизвестного нападавшего пострадал 60-летний мужчина. На данный момент известно лишь то, что его ударили ножом в горло. Очевидцы вызвали скорую, благодаря их оперативным действиям ярославца удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

- Мужчина госпитализирован с колото-резаной раной. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU