В мэрии Ярославля назвали причину отравления воспитанников детского сада

Причиной недомогания воспитанников детского сада №21 стала острая кишечная инфекция Фото: Евгения ГУСЕВА

Причиной недомогания воспитанников детского сада №21 Ярославля стала острая кишечная инфекция. К таким выводам пришли специалисты Роспотребнадзора после исследования смывов, взятых в дошкольном учреждении, образцов питьевой воды и продуктов питания.

- По фактам заболевания воспитанников и сотрудников детского сада острой кишечной инфекцией департаментом образования проводит проверку. По ее результатам будут приняты управленческие решения, - сказала директор городского департамента образования Елена Иванова.

Напомним, инцидент произошел вечером 21 июля. Сразу семь воспитанников почувствовали себя плохо. Родители троих дошкольников обратились в больницу, у детей на тот момент были признаки отравления.