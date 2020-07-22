2020-07-22T12:55:09+03:00
Общество

В одном из детских садов Ярославля отравились семь воспитанников

Родители считают, что обед был приготовлен из некачественных продуктов
Светлана Крутикова
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Семь воспитанников детского сада почувствовали себя плохоСемь воспитанников детского сада почувствовали себя плохоФото: Мария ЛЕНЦ
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Вчера, 21 июля, сразу семь воспитанников детского сада № 21 почувствовали себя плохо. Родители дошкольников считают, что причиной недомогания стало отравление рыбой, которую детям дали на обед.

В садике такую версию исключают. Сотрудники дошкольного учреждения говорят, что срок годности продуктов не нарушен. В городском департаменте образования считают, что причиной плохого самочувствия детей могла стать ротовирусная инфекция. Как оказалось, схожие симптомы были у одной из воспитательниц, которая в настоящее время находится на больничном.

К делу подключился Следственный комитет России по Ярославской области.

- В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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